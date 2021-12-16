Спортсменка из Калинковичей выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Объединенных Арабских Эмиратах

Уроженка Калинковичей Алина Змушко представит Беларусь на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Объединенных Арабских Эмиратах. Они стартовали 16 декабря. Планируется, что наша землячка примет участие в заплывах на 50 и 100 метров брассом, а также в эстафетах. Первые заплывы талантливая спортсменка делала в бассейнах Мозыря и Калинковичей. Сегодня признанная чемпионка и победительница международных соревнований входит в состав сборной Беларуси.