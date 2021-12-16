Помочь в трудоустройстве. Очередная ярмарка вакансий пройдет 17 декабря в Криничном

Очередная ярмарка вакансий пройдет 17 декабря. Приглашаются граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике, нуждающиеся в трудоустройстве. Место проведения – Криничанский сельский Совет, адрес: Мозырский район, аг. Криничный, ул. Школьная, 2 (актовый зал). Начало мероприятия в 11 часов. На ярмарку-вакансий приглашены руководители кадровых служб организаций района, которые предложат неработающим гражданам свободные рабочие места (вакансии, в том числе не требующие квалификации).