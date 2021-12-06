Благотворительная акция БРСМ и БРПО «Чудеса на Рождество» стартовала 4 декабря

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация дают 4 декабря старт совместной благотворительной акции «Чудеса на Рождество.

Она продлится до 9 января и внесет свою лепту в республиканскую акцию «Наши дети». В центре внимания волонтеров и тимуровцев будут воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, дети с ограниченными возможностями. В рамках акции планируется провести около 500 благотворительных мероприятий по всей стране. Символом акции «Чудеса на Рождество» традиционно станут красные рукавички, которые отражают стремление детей и молодежи Беларуси окружить заботой, вниманием людей, особенно в новогодние и рождественские дни.