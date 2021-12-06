42-летний местный житель похитил игровой контроллер в виде гитары. Установить подозреваемого удалось с помощью камер видеонаблюдения

Как переезд одного жителя Мозыря закончился уголовным делом для другого. 28 ноября в милицию поступило сообщение от мужчины, который во время переезда оставил вещи около подъезда, а вернувшись – не досчитался игрового контроллера в виде гитары. Найти похитителя гаджета удалось с помощью камер видеонаблюдения. Контроллер, в итоге, нашли дома у 42-летнего ранее не судимого мозырянина. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.