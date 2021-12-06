Интересная фотодокументальная выставка откроется в Мозыре 10 декабря. Ее главный герой – талантливый гравер и ювелир Израиль Рухомовский

Фотодокументальная выставка «Израиль Рухомовский — талантливый гравер, ювелир из Мозыря» откроется 10 октября в Выставочном зале. Главный герой экспозиции – уроженец нашего города, более 100 лет назад его имя знала вся Европа. Выходец из небогатой местечковой семьи, он со временем стал очень искусным и успешным гравером и ювелиром. О том, что прославило Рухомовского, и смогут узнать посетители выставки. Выставочный зал находится по адресу: ул. Советская, 132.