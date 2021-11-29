Житель Мозыря нелегально продавал автомобильные запчасти, бывшие в употреблении

Сотрудники налоговых органов при проверке установили жителя Мозыря, который на протяжении двух лет скупал бывшие в употреблении автомобили, разбирал их и реализовывал автомобильные запчасти.

Предпринимательскую деятельность мозырянин вел без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На момент проверки на территории его домовладений было более пяти с половиной тысяч б/у автозапчастей на общую сумму почти 389 тысяч. Налоговая арестовала и изъяла запчасти. За предпринимательскую деятельность без госрегистрации суд привлек мужчину к административной ответственности — штрафу в 580 рублей. И все запчасти – конфискованы.