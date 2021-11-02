2 декабря Комитет государственного контроля проведет «горячую телефонную линию» по вопросам строительства

«В рамках контроля за выполнением Госпрограммы «Строительство жилья» на 2021-2025 гг. Комитет государственного контроля Гомельской области 2 декабря 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением Гомельской области на тему «Соблюдение заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам возведения, качеству и стоимости таких объектов, а также порядка рассмотрения обращений граждан по данным вопросам». Во время «горячей телефонной линии» граждане с 09.00 до 11.00 по телефону в г. Гомеле8-0232 -23-83-82 могут сообщить о фактах затягивания сроков строительства жилых домов, завышения стоимости таких работ и их ненадлежащем качестве, а также о других имеющихся недостатках. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования.