Рождественский пост начался у православных и католиков 28 ноября. Что можно и что нельзя делать в период духовного воздержания?

Рождественский пост в этом году у православных и католиков начался одновременно – 28 ноября. В народе его называют Филипповским, потому что он наступает после дня почитания апостола Филиппа. Рождественский пост один из самых больших – он длится 40 дней, до 7 января. Но по строгости уступает Великому и Успенскому. Верующие в эти дни отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов. По выходным и великим праздникам разрешается употреблять рыбу. Но главный смысл поста – не в воздержании от пищи, а в покаянии и молитве. Во время Рождественского поста верующим советуют отказаться от всевозможных развлечений: увеселительных заведений, просмотров развлекательных фильмов и телепередач. Нельзя грешить, ругаться и сквернословить. Нельзя вступать в брак и венчаться. Рекомендуется в дни поста посещать храмы, молиться, не забывать о благотворительности и добрых делах.