3 декабря нотариусы Гомельского нотариального округа будут консультировать бесплатно

3 декабря 2021 нотариусы Гомельского нотариального округа будут консультировать бесплатно. В этом году республиканская благотворительная акция, традиционно приуроченная к празднованию Дня юриста в нашей стране, пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гомельской области.

В течение рабочего дня все желающие могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным. Однако, с целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры). Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные возможно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».