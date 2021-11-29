Гомельская область отправила третий гуманитарный груз для беженцев на белорусско-польской границе

Помощь для беженцев неравнодушные жители региона приносят в офисы Красного Креста ежедневно. Это и продукты питания, и гигиенические принадлежности, и одеяла, и теплая одежда. Подключаются к оказанию помощи представители общественных объединений региона.

В формировании очередного груза приняли участие жители области, представители 44 трудовых коллективов, три предприятия и организации. Собрано около 4 т на сумму более 16 тысяч рублей.

Всего для беженцев в Гродненскую область из юго-восточного региона направлено уже три гуманитарных груза на общую сумму около 41,5 тысяч рублей. Планируется, что уже сегодня 5 волонтеров Гомельской области отправятся в Гродненскую область для помощи в организации работы Белорусского общества Красного Креста в транспортно-логистическом центре. Команда Гомельской областной организации БОКК пробудет там до 5 декабря.