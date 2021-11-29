В Мозыре водитель получил травму на производстве. 37-летний мужчина занимался ремонтом автомобиля, когда с ним столкнулся другой МАЗ

37-летний водитель одного из коммунальных предприятий был доставлен в Мозырскую городскую больницу с многочисленными травмами. Несчастный случай произошел на его рабочем месте. Предварительно установлено, что коллега водителя при запуске МАЗа не убедился, что грузовик стоит на нейтральной передаче и повернул ключ зажигания. В результате МАЗ столкнулся со стоящим впереди транспортным средством, в котором в это время пострадавший проводил ремонт. Все обстоятельства происшествия, а также степень вины каждого из участников установят в ходе проверки.