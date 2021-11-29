Работники МЧС спасли водителя легковушки после аварии на трассе Мозырь-Ельск

Лобовое столкновение легкового автомобиля Хёндай и грузового МАЗа произошло утром 26 ноября на трассе Мозырь-Ельск, в одном километре от поселка Дружба. Водитель грузовика — мужчина 1996 года рождения — сам покинул машину, в медицинской помощи не нуждался. А вот водитель легковушки — мужчина 1972 года рождения — оказался зажат. После сообщения о ДТП в центр оперативного управления от дежурного РОВД, к месту прибыли спасатели, которые деблокировали пострадавшего. И передали медикам для госпитализации. По факту аварии проводится проверка.