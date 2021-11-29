Воспитанники спортивно-технического клуба «Старт» достойно выступили на Международном реалити-телепроекте «Звездочет» в стиле ТикТок

VIII Международный реалити телепроект «Звездочет» в стиле Tik Tok проходил в Бобруйске. В этом году его участниками стали более 1000 представителей из 45 городов 13 стран мира. На конкурсную сцену выходили ребята, которые готовы развиваться и взлетать не только в качестве артистов и спортсменов, но и как звезды соцсетей. Среди жюри проекта был известный мозырянин, хореограф, руководитель театра танца «Алексис» Александр Зенченко. А за награды боролись воспитанники спортивно-технического клуба «Старт». Юные спортсмены – гимнасты и акробаты, — выступили в пяти номинациях. И домой вернулись с призовыми местами за все 8 номеров, которые презентовали на сцене. Как уже говорилось, кроме призовых дипломов, памятных подарков и огромного удовольствия, юные мозыряне получили отличный шанс на продвижение в соцсетях. TikTok был максимально задействован в конкурсе: белорусские блогеры общались с участниками, и теперь будут продвигать их на своих страничках.