Государственную защиту детей в неблагополучных семьях и реализацию Закона «О свободе совести и религиозных организациях» рассмотрели на заседании исполкома

В Мозырском исполкоме состоялось заседание. На повестку дня вынесли рассмотрение двух вопросов. О выполнении требований Декрета Президента Республики Беларусь №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», и «О мерах по реализации Закона «О свободе совести и религиозных организациях» по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию на основе православных традиций белорусского народа.

В очередном заседании Мозырского исполкома под председательством главы районной администрации Елены Павлечко, кроме членов исполнительного комитета участие приняли депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко и сенатор Олег Слинько. О выполнении требований Декрета Президента Республики Беларусь №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» доложил заместитель председателя Мозырского райисполкома Феликс Галюк. В рамках реализации декрета в районе проводится комплекс мероприятий, выработан механизм межведомственного взаимодействия. За 10 месяцев этого года в отдел образования поступило 411 сообщений о социальном неблагополучии. С неблагополучными проводится профилактическая работа, оказывается помощь, ведется контроль. В исключительных случаях, дети признаются нуждающимися в государственной защите, отбираются у родителей и помещаются в приют. С начала года из 11 семей были изъяты 23 ребенка. После устранения причин 12 детей вернулись к родителям. В реестре детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, состоит 175 несовершеннолетних. На контроле в межрайонном отделе принудительного исполнения находится 215 обязанных лиц. Им содействуют в трудоустройстве и контролируют размер заработной платы. Ведь на содержание одного ребенка взыскивают около 260 рублей. На заседании рассмотрели проблемы трудоустройства обязанных лиц и работу, проводимую органами внутренних дел. О мерах по реализации Закона «О свободе совести и религиозных организациях» по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию на основе православных традиций белорусского народа рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Миронычева.

На территории района зарегистрированы 34 религиозные организации, из которых 18 – Белорусской православной церкви. Работа направлена укрепление государственных приоритетов в конфессиональной политике. Ирина Миронычева подробно рассказала о сотрудничестве районных учреждений и организаций с Белорусской православной церковью. Подробнее остановились на мероприятиях, проводимых в рамках отдела образования.

По всем вопросам были приняты соответствующие решения, контроль за исполнением которых возложен на ответственных лиц.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ