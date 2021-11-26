Ноябрь – месяц для шопоголиков. Мозырь, конечно, не остался в стороне от мировых процессов. И с 26 по 28 ноября жителям и гостям города предлагают окунуться с мир «Черной пятницы».

«Черная пятница» в Мозыре продлится с 26 по 28 ноября. Традиция устраивать распродажи в определенный день появилась в США в середине XX века, затем успела получить популярность во всем мире. Несколько лет назад к ней присоединились мозыряне. И с каждым годом количество объектов торговли и услуг, готовых порадовать выгодными предложениями, растет. В «Черную пятницу» скидки от 10 до 70 процентов предлагают некоторые фирменные магазины одежды и обуви, ветаптеки и зоомагазины, магазины техники и электроники, а даже те, где можно выбрать окна, кухни и мебель. К слову, каждый год в «Черную пятницу» покупки совершают около 135 млн. человек во всем мире. Чтобы покупки в сезон распродаж были только в радость, лучше брать с собой на шопинг определенную сумму наличных, а зарплатную карту оставить дома. Тогда у вас не будет возможности потратить больше запланированного.