И снова о жертвах киберпреступников. Мозырянка с сыном попались на уловки мошенников и лишись более 12 тысяч рублей.

В милицию Мозыря продолжают поступать заявления местных жителей, пострадавших от действий киберпреступников. Очередная история удивляет наглостью мошенников. Но еще больше – поражает наивностью взрослых людей. 45-летняя мозырянка и ее 24-летний сын около месяца общались в мессенджере с лжесотрудниками банка. Схема известная и много раз озвученная в СМИ: псевдобанкиры просили помощи в отмене якобы совершенных третьими лицами списаний денег. Для этого требовалось взять кредит, перевести всю сумму на указанный мошенниками счет и установить на телефон специальную программу. Так преступники получили доступ к мобильному. Если женщина оформила кредит на тысячу рублей, то ее сын в разных банках занял более 6-ти тысяч. Кроме того, неизвестные, получив доступ к карт-счетам, похитили еще и зарплату мужчины. Всего родственники потеряли больше 12-ти тысяч рублей. Правоохранители вновь и вновь напоминают: количество киберпреступлений растет с высокой скоростью. И одна из причин – низкий уровень цифровой грамотности населения. Помните, только бдительность при денежных операциях сохранит ваши сбережения и нервную систему. Никому нельзя разглашать персональные данные: номер банковской карты, срок ее действия, CVV-код (три цифры с обратной стороны карты) и пароль от интернет-банкинга. И обязательно покажите это видео своим родителям, родственникам, соседям и знакомым! Возможно, этот пример поможет кому-то из них не наступить на те же грабли, что и многочисленные пострадавшие.