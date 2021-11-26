Белорусскому союзу женщин – 30 лет

30-летие Белорусского союза женщин отметили в Мозыре. Самые активные и неравнодушные к судьбе общества и жизни страны мозырянки встретились в Городском Дворце культуры, чтобы поздравить друг друга, обсудить, что удалось воплотить в жизнь за 30 лет и что еще предстоит сделать. Торжество в Мозыре дало старт юбилейным мероприятиям в регионе. И это не случайность.

За 30 лет Белорусский союз женщин успел немало. Именно по его инициативе в стране начали праздновать День матери. По надежным и заботливым крылом организации – те, кто в этом больше всего нуждается: сироты, многодетные семьи, старики. Сегодня много внимания уделяют приемным семьям. И всем, кому нужна помощь. Не обязательно материальная, но и моральная поддержка, грамотная консультация, добрый совет.

Символично, что 30-летие Белорусского союза женщин Мозырская районная организация встречает в составе 30 первичных организаций. Они объединяют около 500 женщин. Ярких, красивых, умных, бодрых, энергичных. У организации появилось и молодежное крыло. В его составе – студентки Мозырского педуниверситета. Все вместе женщины реализуют множество значимых проектов.

Семья, мир, добро, созидание, единство. Традиционные ценности, которые поддерживает Белорусский союз женщин. Они – яркие и неравнодушные, смелые и ответственные. Они не боятся ответственности. И уверенно проговаривают строчки из гимна организации: «Мы – женщины! Нам есть о чем сказать!».

На торжественном форуме многолетний труд союза отметили почетными грамотами и благодарностями. На сцену поднимались лидеры коллективов и руководители предприятий, представители средств массовой информации и дружественных общественных объединений. Цветы и награды принимали под громкие аплодисменты единомышленниц. А после торжества они продолжат делать шаги на встречу главной цели – помогать белорусским женщинам реализовывать свои замыслы и инициативы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ