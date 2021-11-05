Завершилась осенняя серия интеллектуальных игр чемпионата Мозырского НПЗ сезона-2021. За звание лучших сражались 11 команд

Во дворце культуры ОАО «Мозырский НПЗ» прошла завершающая осенняя серия интеллектуальных игр заводского чемпионата сезона 2021. За звание лучших сражались 11 команд. Подробности далее.

Осенняя серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» Мозырского НПЗ – это завершающее мероприятие заводского чемпионата. Поэтому знатоки максимально собраны. Бессменный ведущий Ростислав Миневич подготовил вопросы, над которыми стоит поломать голову.

Эрудиты сильные, конкуренция серьезная. В целом, интеллектуальный клуб был создан в 2012 году. Долгое время его возглавляла Светлана Богуш. Уже год как клубом руководит Владимир Злотник. Интеллектуальными играми увлекается давно, ведь это, так сказать, тренажеры для ума, прокачка интеллекта.

Помимо сезонной серии игр, в 2021 прошли две кубковые игры, одна из которой была открытой. В мероприятии, помимо мозырских заводчан-эрудитов, принимали участие знатоки из других предприятий. Интеллектуальным играм все возрасты покорны, а еще здесь нет гендерного неравенства. Доказательство тому – команда «ЦЗЛ». Состоит исключительно из представительниц прекрасной, отнюдь не слабой половины человечества. Нынешняя игра получилось азартной, яркой и интересной. В интеллектуальном сражении победу одержала команда «Собака Павлова», втрое место у команды цеха № 5, тройку лидеров замыкает «Автоматизация и связь». Победитель получил сову, призеры – дипломы и все команды-участницы, помимо положительных эмоций – сладкие призы от организаторов мероприятия. Итак. Сезон закрыт! Да здравствует сезон: уже следующий…

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ