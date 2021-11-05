Нет лучше спутника, чем память. Накануне Дня Октябрьской революции – торжественное собрание и праздничный концерт

Все дальше и дальше отделяемся мы от той исторической эпохи. Сегодня многие в Беларуси Великий Октябрь называют главным событием минувшего столетия. Воспоминание о Великой Октябрьской революции – это не попытка сохранить прошлое. Это свидетельство того, что историческое событие, коренным образом изменившее жизнь многих поколений, забывать нельзя! Память – свойство человека хранить былое, связывающее воедино прошлое, настоящее и будущее.

Красный день календаря стал поводом вручить грамоты и от исполнительного комитета, и от совета депутатов. Представителям коммунистической партии, союза офицеров, союза ветеранов, правоохранителям. В первую очередь за сохранение идей и воспитание подрастающего поколения. Отдали дань памяти и отцу революции – Владимиру Ленину. К подножью памятника были возложены цветы. Прекрасным общим подарком стало выступление творческих коллективов.