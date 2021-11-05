На главном телеканале страны продолжается талант-шоу «X-Factor в Беларуси». Среди участников – талантливый вокалист из Мозыря Никита Лисейчиков

На главном телеканале страны продолжается талант-шоу «X-Factor в Беларуси». Среди участников, которые будут бороться за победу в финале, — талантливый вокалист из Мозыря Никита Лисейчиков. После выхода в эфир программы с его участием, наша съемочная группа побывала на одной из репетиций.

24-летний Никита Лисейчиков обладает красивейшим голосом и… очень скромным характером. Еще 5 лет назад талантливый мозырянин боялся выступать на сцене большой и маленькой. И даже работу выбрал далекую от творчества — техник-технолог. А потом первый серьезный, дерзкий для самого Никиты, шаг — городской конкурс «Голос Мозыря». И его Гран-при. И уже на предкастинге проекта «X-Factor» в Беларуси и последующем телевизионном кастинге в Минске у жюри просто не было шансов сказать «Нет!» молодому вокалисту.

Рассказывает Никита Лисейчиков, участник «X-Factor в Беларуси», солист кавер-группы BaiBand: «Я не совсем ожидал, почувствовал, что в меня верят люди. Удался тот факт, что я выступил…. все равно есть доля сомнений в себе».

Телезрители пением Никиты смогли насладиться уже во втором выпуске музыкального шоу талантов X-Factor. Он рискнул исполнить легендарную песню сэра Элтона Джона и… не прогадал! Ольга Бузова, Руслан Алехно, Сергей Соседов и Серёга были единодушны во мнении: «Надо брать в тренировочный лагерь». Теплую реакцию дали мозырянину и зрители.

Наблюдать за судьбой Никиты на X-факторе можно в эфире телеканала «Беларусь1». Уже скоро станет известно, что происходило в тренировочном лагере, кого из звездных наставников выбрал мозырянин, и сумел ли попасть в финал. Кстати жителям нашего города повезло больше всех: великолепный вокал Никиты и его партнерши по группе Виолетты Королёвой можно услышать и на крупных городских праздниках, и во время выступлений на небольших площадках.

В любви к «живым» выступлениям участники кавер-группы BaiBand признаются единогласно. ВaiBand -это тот самый коллектив, который взорвал центральную площадь на празднике города в сентябре. Группа появилась еще в 2015-м, пережила свою творческую историю с распадами и воссоединением. Но сегодня у молодого (как по составу, так и по состоянию души) бэнда –

новый увлекательный этап. Сыграть BaiBand, на самом деле, может если не все, то очень многое. Стинг и Hotel California, Клава Кока и Моргенштэрн, Океан Эльзы и Лобода. Кажется, творческий диапазон этих ребят невероятно широкий. И всё – вживую.

Интересный момент. В биографии фронтмена БайБэнда Антон Бай есть уникальное событие: он выступал на одной сцене со звездами мировой величины — легендарным гитаристом Стивом Ваем и группой Апокалиптика. Сам Антон говорит: «Мой голос — это гитара». Голос, который так удачно звучит в тандеме с солистами и музыкантами БайБэнда.