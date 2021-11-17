17-й фестиваль-конкурс любительского творчества «Осенний аккорд-2021» пройдет с 9 по 12 ноября. На большую сцену Дворца культуры нефтепереработчиков выйдут заводчане и члены их семей, а также работники дочерних предприятий Мозырского НПЗ — торгового дома «Белфут», «Полесье-Промжилстроя», «Полесье-Агроинвест», «Партнер и К».

Тема «Осеннего аккорда» в этом году – «Мировой хит». Организаторы предлагают конкурсантам совершить путешествие в мир культуры разных народов: они будут петь на разных языках, представят танцы народов мира, создадут авторские работы, поделятся яркими снимками и рисунками. 9 ноября в 18.00 откроется выставка фотографий, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. А в 18.30 стартует конкурсная программа «Сценическое творчество» среди взрослых. 10 ноября в 18.30 ее Величество сцена окажется во владении талантливых детей. И уже в пятницу, 12 ноября, мы узнаем имена обладателей Гран-при фестиваля и его лауреатов в разных номинациях. Все конкурсные дни оценивать интернациональный колорит и многообразие будут члены жюри и гости, в число которых может войти каждый. Во время фестиваля гарантируется соблюдение всех противоэпидемических мер.