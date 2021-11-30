Заслуженные награды за нелегкий труд. В Мозырском РОВД вручили благодарности волонтерам поискового отряда «Симуран»

Их жизненное кредо: «Не оставаться равнодушным!». В Мозырском РОВД наградили волонтеров поискового отряда «Симуран» за активную помощь в поиске пропавших детей. В начале октября в милицию обратились родители школьницы, которая ушла из дома и больше не выходила на связь. На следующий день «потеряшку» нашли на техническом этаже многоэтажки на бульваре Юности. Для Татьяны, которая обнаружила девочку, тогда все было в первый раз.

Еще одну школьницу разыскивали в конце октября. К поиску привлекли около 40-ка волонтеров. Руководитель «Симурана» Дмитрий Руденок рассказывает, поиск каждого человека – дело ответственное и важное. Но дети всегда – особый случай.

В этот же день личному составу вручили очередные специальные звания, памятные знаки и благодарности за отличную службу. В милиции не скрывают, волонтеры оказывают неоценимую помощь. Подразделения «Симурана» действуют сегодня в нескольких белорусских городах. На Мозырщине свой отряд сформировали в 2019-м. В добровольцах — и студенты, и взрослые люди, которые совмещают волонтерство с основной работой. Здесь не важны социальные статусы, уровень дохода и прочие мерила успешности. Главное – желание помогать тем, кто в этом нуждается. Вступить в отряд может каждый!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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