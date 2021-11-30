В связи с ухудшением погодных условий, предлагаем вспомнить о самых простых мерах безопасности

За две недели ноября в Беларуси зарегистрировано 311 пострадавших от гололедных и холодовых травм. В Гомельской области помощь потребовалась четырем пациентам, из них двое госпитализированы. Гололедная травма диагностирована у двух пострадавших, еще у двух — холодовая. В связи с изменением погодных условий Минздрав напоминает о потенциально травмоопасных местах в период гололеда. Это ступеньки подъездов, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. Пешеходам стоит обращать внимание на возможное обледенение тротуаров, аккуратно приближаться к краю проезжей части, осторожно переходить дорогу. Вернуться домой целым и невредимым поможет и правильно подобранная обувь: например, каблуки уже точно можно спрятать в шкаф до весны. Конечно, лучший способ избежать участия в чемпионате по нефигурному катанию – во время гололеда и, когда синоптики объявляют повышенный уровень опасности, оставаться дома. Если травмы избежать не удалось, обязательно обратитесь к врачу.