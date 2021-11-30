Стартовали праздничные мероприятия в честь освобождения Гомельской области. В последний день осени эстафету подержала Наровля

Стартовали праздничные мероприятия в честь освобождения Гомельской области. Недавно областной центр отмечал 78-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В последний день осени эстафету подержала Наровля.

Митинг, посвященный 78-ой годовщине освобождения Наровлянского района от немецко-фашистских захватчиков, прошел у Братской могилы советских воинов, партизан и мирных жителей, в парке культуры и отдыха. На гранитных плитах увековечены имена мирных жителей, расстрелянных в марте 43-го, и воинов, погибших при освобождении Наровли. 30 ноября для наровлян – день памяти. Именно в последний день осени 43-его года завершилась Наровлянская операция, в ходе которой 415-я стрелковая дивизия 61-й армии Белорусского фронта и 27-я Наровлянская партизанская бригада им. Кирова провели бои против немецко-фашистских захватчиков и освободили город. После более двух лет оккупации гитлеровцы оставили после себя выжженную землю. О некоторых трагических цифрах горожанам напомнил глава администрации Сергей Дылюк. Ярким моментом митинга стала театральная постановка «Дети войны». В маленьком фрагменте – искалеченное детство миллионов советских детей. Память о погибших в годы Великой отечественной войны почтили минутой молчания. Тишину разорвали символичные выстрелы в воздух. Десятки жителей Наровли возложили цветы к мемориалу. Холодный мрамор украсили многочисленные красные гвоздики. После митинга состоялся массовый автопробег «Дорогами войны». Два десятка автомобилей проехали по Наровлянскому району, по местам захоронений и воинской славы.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ