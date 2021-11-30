Устанавливается личность мужчины, который 21 ноября беспричинно повредил припаркованные на Малинина автомобили

Милиция просит внимательно просмотреть следующее видео. Устанавливается личность мужчины, который беспричинно повредил припаркованные на Малинина автомобили

Устанавливается личность мужчины, который 21 ноября в 21.30 около дома 47 по улице Малинина беспричинно повредил припаркованные автомобили. Если кому что-либо известно по данному факту, просьба звонить по тел. 8 -029- 538 -22 -23, 8-029- 248- 42- 46 либо 102