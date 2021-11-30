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Рубрика: Новости

Устанавливается личность мужчины, который 21 ноября беспричинно повредил припаркованные на Малинина автомобили

30 ноября 2021, 18:26

Милиция просит внимательно просмотреть следующее видео. Устанавливается личность мужчины, который беспричинно повредил припаркованные на Малинина автомобили
Устанавливается личность мужчины, который 21 ноября в 21.30 около дома 47 по улице Малинина беспричинно повредил припаркованные автомобили. Если кому что-либо известно по данному факту, просьба звонить по тел. 8 -029- 538 -22 -23, 8-029- 248- 42- 46 либо 102

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