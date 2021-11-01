В 1988 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был учрежден Всемирный день борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря.

Всемирный день борьбы со СПИДом всегда посвящен определенной теме. В этом году такой темой будет «Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии». Основа современной борьбы с ВИЧ-инфекцией – это предупреждение её распространения. Основной путь передачи заболевания – половой. Чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, следует избегать случайных половых связей и всегда использовать презерватив, если не уверен в сексуальном поведении партнёра. 1 декабря по телефону 257139 с 10.00 до 12.00 будет работать прямая линия, на вопросы по профилактике ВИЧ/СПИД вам ответит врач-эпидемиолог Мозырского зонального ЦГЭ Наталья Миранович.