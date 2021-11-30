Резиденция братьев Дедов Морозов в Мозырском замке готовится к приему гостей

До зимних праздников остается всего четыре недели. И уже можно подумать о встрече с главным зимним волшебником. Например, Мозырский объединенный краеведческий музей готовит театрализованное представление. А в резиденции, расположенной на территории Мозырского замка, ждать вас будут сразу два брата – Деда Мороза. Погрузиться в новогоднюю атмосферу можно будет с 25 декабря. А записаться уже сейчас по телефону 25-82-47. Принимать гостей будут с 25 по 30 декабря и со 2 по 6 января. Начало представлений в 12 и в 14 часов.