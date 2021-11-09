Возгорание в экосистемах и поджег сарая в Акулинке. Огненные происшествия за неделю

С 1 по 8 ноября на территории города Мозыря и Мозырского района произошел 1 пожар и в 2 случаях спасатели направлялись для тушения возгорания в экосистемах. Всего с начала года на территории района отмечено 39 огненных происшествий, на которых погибло 9 человек.

Несмотря на похолодания в Мозырском районе все еще отмечаются случаи возгорания в экосистемах. Так 7 ноября спасателями районного подразделения МЧС ликвидировано 2 пожара травы и кустарников. Один из случаев произошел на улице Луговая, в районе дамбы, второй – на улице Мелиоративная. МЧС напоминает: выжигание сухой растительности и бесконтрольное сжигание мусора может привести к пожарам в экосистемах, повреждению имущества, а также травмированию и гибели людей! 8 ноября в 6.13 сообщение в Мозырское районное подразделение МЧС поступило сообщение о возгорании дощатого сарая в деревне Акулинка Мозырского района. В результате пожара хозяйственная постройка была уничтожена огнем полностью. Происшествие ликвидировано спасателями, пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – поджог.