Конкурс молодежных инициатив приглашает

Белорусский республиканский союз молодежи приглашает принять участие в новом проекте «Конкурс молодежных инициатив». Его целевая аудитория — молодежные и детские общественные объединения, учреждения образования и организации и молодежные группы. Для участия в конкурсе необходимо в течение ноября направить свои заявки в адрес организаторов. В пакете документов — описание инициативы, смета расходов, план реализации и предполагаемый результат. Условия подробно указаны в положении конкурса, которое размещено на сайте «Молодежь Беларуси» (brsm.by), в том числе способы подачи заявок онлайн и офлайн. Все поданные на конкурс инициативы пройдут независимую экспертизу, а лучшие – получат денежный грант для реализации.