В ГАИ Мозыря прошел брифинг для журналистов трех районов, в том числе смежных Ельского и Наровлянского. С 1 сентября отдел преобразовался

1 сентября этого года в Гомельской области было создано новое подразделение – межрайонный отдел ГАИ ОВД Мозырского райисполкома, то есть к мозырскому были присоединены отделы смежных районов – Ельского и Наровлянского. Штаб расположен в Мозыре.

Такого рода объединение подразделений ГАИ в одно, со штаб-квартирой в крупном районном центре, на Гомельщине произошло впервые. Но перед тем, как провести оптимизацию, был проанализирован опыт Витебской и Гродненской областей. Там такие проекты себя оправдали. Сейчас межрайонный отдел ГАИ ОВД Мозырского райисполкома организует свою работу в новых условиях. Ежедневно наряды ДПС патрулируют Наровлянский и Ельский районы. Только за две недели на территории Наровли были задержаны двое нетрезвых водителей и пресечено хищение товаро-материальных ценностей из агропромышленного комплекса. На данный момент жители смежных районов для рассмотрения административных дел должны приезжать в Мозырь, однако уже в декабре в отделе постараются наладить работу так, чтобы раз в неделю проводить выездные дни приема граждан в Ельске и Наровле.