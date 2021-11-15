15 ноября истекает срок уплаты налога на недвижимость, арендной платы и земельного налога

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району напоминает: 15 ноября 2021 года истекает срок уплаты налога на недвижимость, арендной платы и земельного налога за 2021 год физическими лицами, имеющими в собственности две и более квартиры, земельные участки, жилые дома с хозяйственными постройками, дачи в садовых обществах, гаражи в гаражных кооперативах и внутриквартальной застройки. Произвести уплату налогов в возможно короткие сроки, не откладывая обязательство на последний день. Начиная с 16 ноября 2021 за несвоевременную оплату налогов предусмотрена административная ответственность. Заплатить налог можно как в безналичном порядке (в том числе через ЕРИП), так и в наличном через банк, налоговый орган, поселковый, сельский исполнительный и распорядительный орган либо оператору почтовой связи.