8 ноября в результате ДТП погибла женщина-пешеход

8 ноября в 6 вечера на улице Рыжкова водитель автомобиля «Вольво», двигаясь с Кургана Славы на площадь Примостовую, совершил наезд на пешехода. Женщина, 1969 года рождения, выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода, она пыталась успеть на автобус. Удар получился очень сильным. К сожалению, не смотря на все усилия медиков, женщину спасти не удалось. Водитель, 2001 года рождения, предварительно был трезв. На данном участке дороги ограничение в движении 40 километров в час. На данный момент проводится проверка, с какой скоростью ехала «Вольво».