Мозырянка Алина Талушкина на «X-Factor в Беларуси»

На канале Беларусь1 продолжается талант-шоу «X-Factor в Беларуси». Зрители телеканала «Мозырь» уже знают, среди участников тренировочного лагеря – мозырянин Никита Лисейчиков. Компанию ему составит еще одна талантливая исполнительница – 16-летняя Алина Талушкина. Еще в 2016-м году мозырянка победила в местном детском вокальном конкурсе «Я пою!», исполнив знаменитый хит Аллы Пугачевой.На финальном кастинге X-Factor зрители увидели молодую студентку музколледжа. Для выступления перед звездным жюри Алина выбрала песню украинской певицы Джамалы.Заветное «Да!» по итогам кастинга мозырянке сказали Серёга, Руслан Алехно и Ольга Бузова. И Алина Талушкина прошла в следующий этап. Напомним, съемки проекта «X-Factor в Беларуси» уже завершились. Но победителя выберут зрители в режиме реального времени в декабре.