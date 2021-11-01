В Мозырском районе введен временный запрет на посещение лесов

На интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза, отмечены один район Гомельской области и четыре Брестской. В Ивановском и Пинском районах запрет на посещение лесного фонда ввели 28 октября. Днем позже такая мера распространилась на Ивацевичский и Березовский районы, а также Мозырский. Высокий класс пожарной опасности в лесах некоторых регионов установился из-за продолжительного отсутствия осадков.