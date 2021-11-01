У 24-летнего мозырянина изъяли 600 грамм психотропа. Он оказался участником организованной преступной группы

Хотел заработать по-быстрому, и вернулся в наркобизнес. 24-летнего жителя Мозырского района задержали с поличным у тайника с наркотиками. Его молодой человек организовал в лесном массиве возле деревни Залипье Гомельского района. В биографии задержанного уже есть судимость за незаконный оборот наркотиков. В этот раз он подался в оптовую торговлю через интернет-магазин: в тайнике пытался спрятать почти 600 граммов особо опасного психотропа – альфа-PVP. Дома у участника организованной преступной группы обнаружили инструменты для взвешивания и фасовки наркотиков, и самодельные приспособления для употребления наркотиков. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 328 УК РБ.