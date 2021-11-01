Осенние ярмарки пользуются популярностью у мозырян. Поэтому их решили проводить и в ноябре

Свежие овощи и фрукты можно приобрести на специализированных осенних ярмарках. Они, начиная с сентября, проходят в разных районах Мозыря каждую неделю. Не так давно было принято решение о продлении сезонной торговли и в ноябре. Ярмарки пройдут: 6-7 ноября на рынке «Привоз» (б. Дружбы), 13 ноября на площади Ленина, 14 ноября на рынке «Славянский» (б. Малинина), 20-21 ноября вновь на рынке «Привоз» (б. Дружбы), 27-28 ноября ярмарки примет рынок «Славянский» (б. Малинина).