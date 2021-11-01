Три района Гомельской области завершили уборку кукурузы на зерно. Среди них и наш, Мозырский

В Гомельской области уборку кукурузы на зерно завершили три района, на силос – семь. Информация комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Так, из отведенных под кукурузу на зерно землях убрано 73% площадей. Сельхозпредприятия намолотили 151 тыс. т зерна. Средняя урожайность — 48 ц/га. Полностью завершили уборку кукурузы на зерно Жлобинский, Мозырский и Светлогорский районы. Собранный на полях урожай при необходимости досушивают, чтобы хорошо сохранить в зимних условиях. Часть зерна плющат, в основном в полиэтиленовые рукава, для последующего кормления скота. Кукуруза на силос в области убрана на 244,5 тыс. га — 97% от необходимого. Мозырский район завершил и этот вид уборки.