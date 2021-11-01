В Калинковичах вор проник в Свято-Казанский собор и похитил церковное серебро

Утром 29 октября в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД поступило сообщение о том, что неизвестный проник в Свято-Казанский храм через разбитое окно и похитил изделия из серебра, а также наличность. Помещение, где хранились серебряные изделия, было оборудовано системой видеонаблюдения. Изучив последние записи, оперативники получили изображение предполагаемого преступника. В результате они уже через два часа вышли на его след и задержали. Горожанин не стал отпираться и дал признательные показания, а также рассказал, что спрятал похищенное серебро в лесополосе. Тайник был обнаружен и изъят работниками Следственного комитета. Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний таксист. По факту кражи возбуждено уголовное дело.