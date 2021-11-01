В Мозырском районе более 50 % объектов торговли и общепита нарушают требования по профилактике распространения COVID-19

В Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали о результатах контроля выполнения требований по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19 на объектах общественного питания и продовольственной торговли региона.

Более 50 % объектов торговли и общепита нарушают требования по профилактике распространения COVID-19. Такие итоги очередного мониторинга озвучили в Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Только за одну неделю надзорными мероприятиями были охвачены 40 торговых объектов и 9 – общепита. На 25-ти из них не обеспечен контроль со стороны руководителей за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства по профилактике коронавирусной инфекции. Нет «входного фильтра», специальной разметки для дистанциирования, запаса средств индивидуальной защиты, не проводится влажная уборка с применением дезсредств. Требования, казалось бы, простые, на практике для некоторых магазинов, павильонов и кафе оказываются невыполнимыми. Отметим, за не устранение нарушений выносилось требование о приостановлении работ магазина «Марцiн».