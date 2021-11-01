мыпротивнаркотиков. Профилактический видеокреатив мозырских школьников оценили в МВД

МВД Республики Беларусь запустило челлендж #мыпротивнаркотиков. В инициативу активно включились мозырские школьники. Видеоролик учащихся средней школы № 13 – в числе призеров.

МВД Республики Беларусь запустило челлендж #мыпротивнаркотиков. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни и формирование устойчивой системы жизненных ценностей. В инициативу активно включились и мозырские школьники. Видеоролик учащихся средней школы № 13 в числе призеров.

О вреде наркотиков подросткам рассказывают их сверстники. Учащиеся 13 школы этот профилактический ролик сняли еще летом. Получилось просто и со вкусом.

Ролик был размещен в соцсетях, набрал множество лайков и позитивных комментариев. Профилактический видеокреатив мозырских школьников оценили в самом МВД. Министерство в начале октября запустило тематический челлендж #мыпротивнаркотиков.

13 школа славится своей профилактической антинаркотической деятельностью. Еще ранее педагоги и ребята разработали листовки о вреде наркотиков, а после их расклеили на остановках и подъездах.

К сожалению, распространение наркотиков в детской среде актуально и для Мозырского района. Уже в этом году были задержаны 5 подростков, причем, не только за хранение психотропов, но и за сбыт. Юноши, будучи курьерами интернет-магазина, делали закладки.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ