Кто представит Мозырский педуниверситет на конкурсе «Студент года-2021»?

Представители вузов Гомельщины поборются за звание лучшего студента области. На этом этапе республиканского конкурса «Студент года-2021» Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина представит студентка 3 курса филологического факультета Карина Малиновская. К конкурсантам серьезные требования: средний балл зачетки у них — не ниже 8.0. Это победители, стипендиаты специальных фондов, научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей. Отличникам учебы и активистам общественной жизни предстоит сложная подготовительная работа: они будут снимать видеовизитки, готовить самопрезентации и творческие номера. Победитель областного этапа отправится на республиканский финал.