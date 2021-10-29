Октябрьское расширенное заседание исполкома стартовало с цветов и значимой награды – мозырянке, воспитывающей 5 детей, вручили Орден матери.

Основная тема для обсуждения – итоги социально-экономического развития Мозырского района за январь-сентябрь 2021 года. В президиуме – члены райисполкома, а также депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Назаренко и член Совета республики Олег Слинько. В зале – руководители предприятий и организаций района. Цифры, факты и показатели озвучила первый заместитель председателя Мозырского райисполкома Елена Каленик. Положительная динамика за 9 месяцев текущего года сложилась по экспорту товаров, совокупным поступлениям доходов консолидированного бюджета, числу новых организаций, вводу жилья. Обеспечено выполнение целевого показателя прогноза по номинальной начисленной средней зарплате: темп роста – 111,8% к уровню прошлого года.

От общего к частному. Итоги работы отраслей промышленности, внешнеэкономическая инвестиционная деятельность, торговля и общепит, финансы, взаиморасчеты, предпринимательство и занятость. Традиционно в докладе множество цифр, отражающих экономические показатели работы района. По итогам обсуждаемого вопроса нескольким предприятиям и руководителям указали на недостаточность принимаемых мер. После детального рассмотрения первого вопроса, перешли к обсуждению итогов исполнения бюджета района. В целом, план по отчетному периоду выполнен на 100,8%. Что касается расходной части, в текущем году сохраняется социальная направленность. Удельный вес финансирования отраслей социальной сферы в общих расходах бюджета составляет чуть больше 80%.