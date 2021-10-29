13 дней, 50 белорусских городов и тысячи единиц полезного пластика. Участники благотворительного марафона «Новая жизнь в обмен на крышечки» приедут в Мозырь в понедельник, 1 ноября. С 15.40 до 16.30 они будут находиться возле библиотеки на бульваре Юности, 1. Экотурне организовано для того, чтобы собрать крышки от пластиковых бутылок, а средства, вырученные от их сдачи на переработку, пожертвовать на реабилитацию ребят с заболеваниями центральной нервной системы. Принести в мобильный пункт приема можно крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, средств бытовой химии и парфюмерии. Главное, соблюдать несколько несложных правил: крышечки должны быть чистыми, сухими, без посторонних предметов, без наклеек на полипропиленовой основе. Подходящие маркировки – 02, 04, 05. Инициатива помогает спасти жизнь и здоровье подопечным, и делает вклад в заботу об окружающей среде.