Благотворительная ярмарка в поддержку сбора средств для Лизы Теребовец пройдет в торговом центре «Бобровский» в субботу, 30 октября.

В Мозыре продолжаются мероприятия в поддержку Лизы Теребовец. В ноябре малышке исполнится два года, но уже сейчас у нее диагностировано сложнейшее генетическое заболевание — спинальная мышечная амиотрофия. Лекарство от этой болезни есть, и оно – самое дорогостоящее в мире. Одна спасительная инъекция стоит около 2 миллионов долларов. На другой препарат, «Спинраза», который тормозит развитие болезни, нужно 750 тысяч долларов. За помощью к неравнодушной общественности родители обратились в сентябре. К сбору подключились волонтеры. В субботу, 30 октября, в торговом центре «Бобровский» они организуют благотворительную ярмарку. Посетителям будут предлагать выпечку и продукцию рукоделия. Вырученные средства передадут на лечение Лизы. В программе также ростовые куклы и выступления творческих коллективов. Начнется ярмарка в 13 часов.