Перспективы рапсового масла

Пальмовое, подсолнечное, оливковое. В этом ряду незаслуженно затерялось рапсовое масло. Мало кто знает, что его в достаточных объемах производят на Мозырщине. В целях популяризации продукта, на Припятский производственных участок Гомельского жирового комбината пригласили представителей СМИ области.

Ярко-желтые поля – не редкость для белорусского пейзажа. Так цветет рапс. Из масличных культур в силу агроклиматических условий у нас лучше всего растет именно он. Его называют и «черным золотом полей», и «северной оливкой». И если верить специалистам, сравнения вполне оправданы. Масло из рапса не хуже оливкового, а по некоторым параметрам даже лучше. Превращение рапса в масло происходит на Припятском участке Гомельского жирового комбината. Мозыряне больше знают его как кормопредприятие. Горячие дни здесь наступают в июле. Два месяца идет заготовка сырья. Его сушат, измельчают, прогревают и прессуют. На выходе получаются два продукта – основной – масло, вторичный – богатый белком жмых.

Сегодня производственный участок загружен на 90%. Перерабатывали бы больше – но, все зависит от поставок сырья. В этом году сказалась засуха, урожай рапса был меньше, чем рассчитывали аграрии. Кстати, сырье все местное, с сельхозпредприятий Гомельщины. А готовый продукт отправляют в областной центр, на Гомельский жиркомбинат. Масло входит с состав майонезов, маргарина, разливается в бутылки. Кстати, вот так рапсовое масло выглядит на конечном этапе производства. В лаборатории Припятского участка аромат продукта – один из показателей качества.

Свой анализ провели и журналисты. Прямо в лаборатории – дегустация. Коллега заметил, привычные подсолнечное и оливковое – всего лишь дело вкуса, привычки и популяризации. Дело за малым. Нести информацию о полезности рапсового масла в массы.

Рапс для Беларуси – культура перспективная. Впрочем, как и рапсовое масло. По информации концерна Белпищепром, производители рапсового масла лидируют в рейтинге биржевых экспортеров сельхозпродукции. В Европе, Азии, США рапсовое масло давно нашло своего потребителя. Белорусы тоже должны оценить свой местный и полезный продукт. Так что не проходите мимо рапсового масла на магазинной полке.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ