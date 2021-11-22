С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В Мозырском районе в результате пожара сгорел большегруз

22 ноября 2021, 18:29

Грузовой автомобиль с прицепом, наполненным щебнем, Iveco двигался в сторону Российской Федерации. В Мозырском районе за деревней Каменка большегруз вспыхнул. Водитель, 1965 года рождения, выскочил из кабины и отсоединил прицеп. После пытался ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя, но безуспешно. Огонь уничтожил кабину тягача за считанные минуты. В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания – замыкание электропроводки.

Комментарии запрещены
«
»