В Мозырском районе в результате пожара сгорел большегруз

Грузовой автомобиль с прицепом, наполненным щебнем, Iveco двигался в сторону Российской Федерации. В Мозырском районе за деревней Каменка большегруз вспыхнул. Водитель, 1965 года рождения, выскочил из кабины и отсоединил прицеп. После пытался ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя, но безуспешно. Огонь уничтожил кабину тягача за считанные минуты. В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания – замыкание электропроводки.