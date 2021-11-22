Смертельное ДТП произошло 21 ноября в Калинковичском районе

За минувшие выходные на дорогах Гомельской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы различной степени тяжести

Смертельное ДТП произошло 21 ноября примерно в 18:25 в Калинковичском районе. 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по автодороге М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин», не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.