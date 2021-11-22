Капремонт на Якуба Колоса. С несогласованностью коммунальных служб столкнулись жильца дома №19 по улице Якуба Коласа

Еще классик русской литературы рассказывал, что бывает, когда в товарищах согласья нет. Но одно дело везти воз, а совсем другое – проводить работы по капремонту в жилой многоэтажке. Так, с несогласованностью коммунальных служб столкнулись жильца дома №19 по улице Якуба Коласа.

Сказать, что этот дом оставили совсем без внимания, нельзя. Фасад с лицевой стороны дома при капремонте сделали хорошо. Здесь же, со стороны подъездов – разводы и пятна по всей длине дома. Об использовании знаменитой «теплой штукатурки» речь вообще не идет. Таким избирательным подходом жильцы, конечно, недовольны. Страшный фасад – лишь часть претензий жильцов. Как говорится, чем дальше в лес (в этом случае, внутрь дома), тем больше проблем.

Кстати, рядом есть несколько домов, в которых капремонт уже завершен. Визуальное впечатление – как небо и земля. Почему так происходит при капремонте домов в одном районе, жильцам дома №19 остается только предполагать и высказывать догадки.

Уже после встречи нашей съемочной группой, жильцы получили официальный ответ на свое обращение в «Мозырский райжилкомхоз». Там сказано, что замена радиаторов (даже если устанавливались они полвека назад) не требуется, ввиду отсутствия протечек и сколов на них. Часть проблем – частичный ремонт крыльца одного из подъездов и замена битых оконных блоков, — решатся в ближайшее время. А вот утепление дворового фасада – вопрос к проектировщикам. Эти работы изначально не были заложены проектно-сметной документацией. Почему так произошло, вопрос остается открытый. И дело здесь не во внешней красоте, а в комфортных условиях проживания. Мы продолжим следить за развитием событий.