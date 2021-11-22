В Мозыре подвели итоги III открытого фестиваля детского киновидеотворчества. 19 детско-юношеских объединений. 2 главные номинации. И больше двух десятков конкурсных работ. Побывали на яркой церемонии награждения, и узнали, за кем будущее больших экранов, и кто поддерживает талантливую молодежь.

Итоги открытого регионального фестиваля детского и молодежного киновидеотворчества подвели в кинотеатре «Мир». Проект направлен на популяризацию исторического наследия страны. И в объективе камер оказались интереснейшие места, улицы, арт-объекты, старинные и промышленные здания.

Как и Виктория, ребята в зрительном зале кинотеатра «Мир» (здесь проходила церемония награждения победителей фестиваля) увлечены гаджетами и видеосъемкой. Но не банально просиживают часы в соцсетях, а работают над сценариями, снимают, монтируют, принимают участие в конкурсах.

Именно таких увлеченных школьников из разных белорусский городов и российского Брянска объединил фестиваль в Мозыре. Он проходил уже в третий раз.

На церемонию награждения пригласили членов жюри и партнеров фестиваля. Победителям и призерам в обеих номинациях вручили памятные дипломы от организаторов и подарки от ОАО «Мозырьсоль», «Беларусбанка», «Приорбанка» и ООО «Нелли». Отличное настроение всем присутствующим подарили юные артисты – воспитанники городских вокальных и танцевальных студий.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ