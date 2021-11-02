В Мозыре задержали горе-угонщика. Им оказался 20-летний ранее судимый за кражу молодой человек

31 октября около пяти утра на 102 поступил звонок от мозырянина. Мужчина сообщил о том, что неизвестный пытается угнать его «ВАЗ 2106». Оперативникам понадобилось менее суток, чтобы установить личность угонщика. Им оказался 20-летний ранее судимый за кражу молодой человек. Как позже было установлено, что компания из трех мужчин отдыхала в ночном клубе. После двое парней уехали домой, а третий решил прогуляться по городу. Дойдя до площади Ленина, он понял, что сил добраться домой у него нет, как, в общем, и денег. Парень заметил на неохраняемой стоянке автомобиль. Двери машины были закрыты. Горожанин нашел бордюрный камень и разбил одно из стекол «шестерки». Присев на водительское сиденье, стал искать ключи. Стук разбившегося стекла услышал хозяин автомобиля, вышел на балкон, окрикнул человека в своей машине, после набрал номер милиции. Подозреваемый испугался и убежал. Сотрудники милиции задержали его по месту жительства.

По факту попытки совершения угона возбуждено уголовное дело.